В Египте нашли 16-метровый папирус с текстами из «Книги мертвых» Настолько полных текстов не находили уже сто лет
Фоторепортажи
26Финалистки конкурса «Мисс Вселенная»
24Тени цветов: лучшие черно-белые фото года
03:48 (мск), источник: © РИА Новости

Источник: иностранных снайперов отправили под Херсон убивать мирных жителей

ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 21 янв — РИА Новости. Украинские военные сообщили российским силовикам, что на остров Большой Потемкин на Днепре в Херсонской области заброшены американские и британские наемники, им приказано стрелять по мирным жителям, чтобы потом их можно было выдать за жертв российских военных, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«По информации, полученной от источников в ВСУ, на остров Большой Потемкин в Херсонской области заехала американо-британская группа наемников, в основном снайперы, с целью терроризировать русскоязычное население. Жертв убийств наемников предполагается выдавать за убитых российской армией», — сказал собеседник агентства.

В начале января в украинском сегменте интернета появился ролик, как украинские боевики якобы подняли украинский флаг на этом острове, занятом российскими войсками. Впоследствии сообщалось, что кадры были сняты в «серой зоне».

Корреспондент РИА Новости 5 декабря побывал на острове и убедился, что Большой Потемкин контролировался российскими войсками. Один из военнослужащих в беседе с РИА Новости назвал тот украинский ролик фейком.

Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. В середине октября российские власти решили отселить жителей на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и других российских регионов в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.

Обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья были вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны по рубежу Днепра.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Британцы назвали Зеленского идиотом после слов о крушении вертолета
Украина не сохранится в изначальных границах, заявили в Германии
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта