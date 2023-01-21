Источник: иностранных снайперов отправили под Херсон убивать мирных жителей

«По информации, полученной от источников в ВСУ, на остров Большой Потемкин в Херсонской области заехала американо-британская группа наемников, в основном снайперы, с целью терроризировать русскоязычное население. Жертв убийств наемников предполагается выдавать за убитых российской армией», — сказал собеседник агентства.
В начале января в украинском сегменте интернета появился ролик, как украинские боевики якобы подняли украинский флаг на этом острове, занятом российскими войсками. Впоследствии сообщалось, что кадры были сняты в «серой зоне».
Корреспондент РИА Новости 5 декабря побывал на острове и убедился, что Большой Потемкин контролировался российскими войсками. Один из военнослужащих в беседе с РИА Новости назвал тот украинский ролик фейком.
Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. В середине октября российские власти решили отселить жителей на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и других российских регионов в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.
Обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья были вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны по рубежу Днепра.