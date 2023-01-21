Ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28 уничтожили танк и бронетехнику ВСУ

Как отметили в военном ведомстве, в ходе выполнения боевых вылетов в зоне спецоперации летчики армейской авиации выполнили пуски управляемых авиационных ракет по военной технике ВСУ. В результате были уничтожены танк и легкобронированная техника противника.
В Минобороны уточнили, что армейская авиация в ходе спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов и по авиационной поддержке российских подразделений.
Ранее, 17 января, ударные вертолеты Ми-8 поразили огневые точки и бронетехнику ВСУ. Сообщается, что вертолеты летят на предельно малой высоте для исключения обнаружения средствами противовоздушной обороны (ПВО) противника.
11 января сообщалось, что ВКС России начали применять в зоне спецоперации модернизированные ударные вертолеты Ка-52, оснащенные высокоточными ракетами «Изделие 305».
До этого, 28 декабря, экипажи многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 и Ми-28 армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) в ходе специальной военной операции уничтожили бронетехнику и компункты ВСУ.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.