В «Росэнергоатоме» заявили об активизации Украиной попыток вербовки сотрудников ЗАЭС

«Украина активизировала усилия по вербовке сотрудников. В Киеве обнаглели до такой степени, что они пытаются вербовать прямо по телефону, — сказал он. — И внаглую по телефону говорят: “А вы запишите аудио, видео, а мы вам разрешим работать на атомной станции, но будете потом выполнять то, что мы говорим”. Это что такое? Но люди держатся, несмотря на все эти угрозы и вербовки».
Как уточнил Карчаа, украинская сторона продолжает параллельно угрожать сотрудникам и их семьям, пытаются организовать саботаж. «Люди и их психологическое состояние в коллективе — один из столпов ядерной безопасности, который Украина продолжает подрывать», — добавил он.
Карчаа ранее сообщил ТАСС, что более 3 тыс. человек заключили трудовой договор с компанией, которая занимается эксплуатацией Запорожской атомной станцией. По его словам, украинская сторона оказывает мощное психологическое давление на сотрудников Запорожской АЭС, преследуя цель создания проблем России в обеспечении ядерной безопасности. Он отметил, что Украина пытается также повлиять на коллектив постоянными обещаниями повышения зарплат и премий, но есть основания предполагать, что она их не исполнит.