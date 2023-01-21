С 1 февраля пенсионеры получат прибавку: кому заплатят больше На сколько конкретно вырастут начисления и на что нужно обратить внимание, чтобы получить деньги вовремя?
Фоторепортажи
26Финалистки конкурса «Мисс Вселенная»
13Лучшие снимки ушедшего года
05:16 (мск), источник: ТАСС

В «Росэнергоатоме» заявили об активизации Украиной попыток вербовки сотрудников ЗАЭС

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Украина активизировала попытки завербовать по телефону персонал Запорожской АЭС, подписавший контракт с эксплуатирующей компанией, но они не поддаются на провокации. Об этом сообщил ТАСС советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Украина активизировала усилия по вербовке сотрудников. В Киеве обнаглели до такой степени, что они пытаются вербовать прямо по телефону, — сказал он. — И внаглую по телефону говорят: “А вы запишите аудио, видео, а мы вам разрешим работать на атомной станции, но будете потом выполнять то, что мы говорим”. Это что такое? Но люди держатся, несмотря на все эти угрозы и вербовки».

Как уточнил Карчаа, украинская сторона продолжает параллельно угрожать сотрудникам и их семьям, пытаются организовать саботаж. «Люди и их психологическое состояние в коллективе — один из столпов ядерной безопасности, который Украина продолжает подрывать», — добавил он.

Карчаа ранее сообщил ТАСС, что более 3 тыс. человек заключили трудовой договор с компанией, которая занимается эксплуатацией Запорожской атомной станцией. По его словам, украинская сторона оказывает мощное психологическое давление на сотрудников Запорожской АЭС, преследуя цель создания проблем России в обеспечении ядерной безопасности. Он отметил, что Украина пытается также повлиять на коллектив постоянными обещаниями повышения зарплат и премий, но есть основания предполагать, что она их не исполнит.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Этим объяснялось, почему машины, прибывающие в Ленинград, проваливались реже, чем те, что выезжали из города
Елена Зеленская в Давосе представила "формулу мира" от своего супруга
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
энергетика