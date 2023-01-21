СМИ: в Норвегии оштрафовали двух российских моряков за якобы схожую с военной униформу

Полиция Финнмарка 12 января опубликовала на своей странице в Twitter заявление о проведении иммиграционной проверки в отношении двух российских моряков. Как сообщает издание, на них была «зимняя одежда, которую легко можно было принять за военную форму». На камуфляжной рабочей одежде моряков присутствовала нашивка с флагом России и названием страны.
В полицейском участке Dagbladet подтвердили, что российские граждане были оштрафованы на 5 тыс. норвежских крон (около 35 тыс. рублей) каждый в соответствии со статьей 165 Уголовного кодекса Норвегии, касающейся неправомерного использования униформы.
Прокурор Мартина Месло, чьи слова приводит издание, утверждала, что передвижение по городу в камуфляжной одежде, которую «можно принять за российскую военную форму» якобы «может вызвать страх и создать дискомфорт» для местных жителей, «учитывая действия России и ситуацию в области безопасности». Вместе с тем она признала, что ношение камуфляжной одежды в принципе не является незаконным.
Власти Норвегии в октябре 2022 года ограничили проход российских рыболовных судов в свои порты. Они подлежат проверке и могут заходить лишь в три норвежских порта — Тромсё, Киркенес и Ботсфьорд.
В ноябре 2022 года посол Норвегии в Москве Роберт Квиле был вызван в МИД РФ из-за задержаний и судебных процессов в королевстве в отношении российских граждан по обвинению якобы в противозаконном использовании беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, Москва призвала Осло отказаться от преследования граждан РФ по национальному признаку.