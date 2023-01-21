Немецкая полиция выгнала трех украинок из приюта

Случай произошел еще в ноябре прошлого года, при этом разбирательство продолжается до сих пор, а все обстоятельства произошедшего так до конца и не выяснены. Как отмечает газета, события того дня «оставили горькие воспоминания» у трех украинок, ставших участниками инцидента.
По словам 32-летней Инны, она проживала в городском приюте вместе другими женщинами. В тот вечер одна из ее соседок устроила перепалку с другой женщиной, после этого в их палатку без предупреждения «ворвались» сотрудники службы безопасности, включая начальника охраны приюта.
Глава службы безопасности начал «кричать» и требовать от участниц перепалки покинуть помещение, при этом из-за незнания языка украинки ничего не поняли. Инна начала снимать охранников на видео, в ответ их начальник «проявил агрессию» и также потребовал от нее покинуть палатку. В результате прибывшая полиция выгнала трех женщин, объяснив это произошедшей дракой, а охранники не стали впускать их обратно. Им пришлось ночевать в парке, при этом обратно их впустили только утром.
На следующий день, как рассказала Инна, в их палатке провели обыск в поисках алкоголя, который завершился безрезультатно. После этого украинки в течение двух дней безуспешно пытались узнать причину, по которой их выставили на улицу. В полиции сообщили, что все трое не были «в беспомощном положении», при этом местные власти заявили, что охранники сразу же предложили украинкам вернуться в приют при условии, что они будут соблюдать правила проживания, от чего те на тот момент отказались.
«Инна до сих пор в шоке от событий той ночи. Она больше не чувствует себя в безопасности и надеется на прояснение случившегося», — резюмирует Die Tageszeitung.
По данным немецкого МВД, всего на территории страны зарегистрировано чуть более миллиона беженцев с Украины.