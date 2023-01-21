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10:14 (мск), источник: © РИА Новости

Экс-главу Центра Хруничева объявили в розыск

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. МВД России объявило в розыск для уголовного преследования бывшего генерального директора Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева Александра Калиновского, следует из ведомственной базы розыска.

Источник: © РИА Новости

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сообщается в базе ведомства без уточнения причин уголовного преследования.

Согласно открытым данным, Калиновский с 2014 по 2017 годы являлся гендиректором Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева (Центр Хруничева).

Согласно картотеке арбитражных дел, Министерство обороны России подало в суд Москвы два иска к Центру имени Хруничева, где производят ракеты «Протон» и «Ангара», на общую сумму более 1 миллиарда рублей. Оба иска — на сумму более 636 миллионов и около 390 миллионов рублей — поступили в суд в декабре 2022 года. В материалах суда основания исковых требований не проводились.

У Центра Хруничева есть несколько контрактов с оборонным ведомством. Так, сообщалось, что предприятие по контракту с Минобороны должно изготовить шесть ракет «Ангара-А5» для летных испытаний, а также четыре серийные ракеты «Ангара-А5» с поставкой заказчику в 2022—2024 годах.

В марте Центр имени Хруничева сообщал, что приступил к разработке конструкторской документации на модернизированную версию ракеты легкого класса «Рокот-М». В Минобороны в свою очередь поясняли, что модернизация «Рокота» проводится в рамках гособоронзаказа для последующих запусков военных спутников.

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