Ранее представительство зафиксировало разрыв шести снарядов, выпущенных украинскими войсками в Кировском районе Донецка.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 12.15 — населенный пункт Карловка — город Донецк (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.