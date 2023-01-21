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13:00 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

ДОНЕЦК, 21 янв — РИА Новости. Украинские войска продолжили обстрел Кировского района Донецка, в 12.15 выпустив еще восемь снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Ранее представительство зафиксировало разрыв шести снарядов, выпущенных украинскими войсками в Кировском районе Донецка.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 12.15 — населенный пункт Карловка — город Донецк (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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