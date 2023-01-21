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22:36 (мск), источник: ТАСС

Рогов: потери ВСУ на запорожском направлении стали такими же, как и на артемовском

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Масштаб потерь группировки Вооруженные сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении стал сопоставимым с потерями украинских вооруженных формирований в районе Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом в субботу сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live».

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Потери ВСУ на запорожском направлении сегодня сравнимы с бахмутским направлением, чего до недавних пор не было, то есть как минимум там ежедневно погибают свыше сотни человек только ВСУшников, я не говорю про спецподразделения ССО (Силы специальных операций — прим. ТАСС), Нацгвардию, полицию и прочих», — сказал он.

По словам Рогова, в результате наступления российских сил на запорожском направлении удалось освободить ряд населенных пунктов.

«Официально подтверждено освобождение двух населенных пунктов в Запорожской области, — сказал он. — Еще семь находятся под жестким огневым контролем со стороны русской армии. В этих населенных пунктах нет боевиков Зеленского, они оттуда выбиты, они покинули первую, а где-то и вторую линии обороны. Любая попытка войти в эти населенные пункты пресекается нашей артиллерией и нашими войсками».

Рогов также отметил, что в сложившейся ситуации ВСУ в срочном порядке предпринимают попытки перебросить дополнительные подразделения для усиления своей группировки на данном направлении, чтобы удержать запорожский фронт.

«Сейчас у них в прямом смысле начался снарядный голод: если раньше они накидывали по два-три десятка снарядов и не останавливались, то теперь буквально один-два снаряда — и тишина, то есть они обозначают свою позицию, но полноценно вести боевые действия у них не получается», — сказал он.

По словам Рогова, подобный результат связан с занятием российскими подразделениями села Лобковое, имеющего стратегическую важность на данном направлении. «Село <…> стратегически важное, потому что благодаря нему и той высоте, на которой это село находится, контролируется вся дорога, связывающая Каменское с Ореховым, — указал он. — То есть боевики Зеленского не могут перебрасывать ни живую силу, ни боеприпасы, ни технику — вообще ничего, и естественно, это сразу сказывается на логистике и обеспечении армии».

Ранее Рогов сообщил ТАСС, что российские силы ведут подавление позиций ВСУ на линии боевого соприкосновения в Запорожской области в Орехове, Гуляйполе и селе Каменском. По его словам, за сутки силы РФ продвинулись на 7 км на запорожском направлении.

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