В Тель-Авиве около ста тысяч человек собрались на акцию протеста

Как ранее сообщила газета Jerusalem Post, шествие началось на улице Каплан и завершилось у правительственного комплекса в Тель-Авиве. В акции принимают участие сразу несколько организаций, в том числе Движение за качество правительства (Movement for Government Quality).
По полученным РИА Новости данным полиции, около 100 тысяч человек собрались возле правительственного комплекса в Тель-Авиве, среди участников акции — лидер оппозиции Яир Лапид, который ранее заявил, что это «протест на благо страны».
Это уже третья неделя протестов с тех пор, как министр юстиции Израиля Ярив Левин объявил о планах проведения судебной реформы.
В Израиле в конце декабря 2022 года было приведено к присяге перед парламентом правительство во главе с Биньямином Нетаньяху. Он уже занимал пост премьера Израиля в 1996—1999 и 2009−2021 годах.