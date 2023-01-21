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23:03 (мск), источник: © РИА Новости

В Тель-Авиве около ста тысяч человек собрались на акцию протеста

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 янв — РИА Новости. Около 100 тысяч человек собрались около правительственного комплекса в Тель-Авиве на антиправительственную акцию, вызванную судебной реформой, передает корреспондент РИА Новости со ссылкой на данные полиции.

Источник: AP 2022

Как ранее сообщила газета Jerusalem Post, шествие началось на улице Каплан и завершилось у правительственного комплекса в Тель-Авиве. В акции принимают участие сразу несколько организаций, в том числе Движение за качество правительства (Movement for Government Quality).

По полученным РИА Новости данным полиции, около 100 тысяч человек собрались возле правительственного комплекса в Тель-Авиве, среди участников акции — лидер оппозиции Яир Лапид, который ранее заявил, что это «протест на благо страны».

Это уже третья неделя протестов с тех пор, как министр юстиции Израиля Ярив Левин объявил о планах проведения судебной реформы.

В Израиле в конце декабря 2022 года было приведено к присяге перед парламентом правительство во главе с Биньямином Нетаньяху. Он уже занимал пост премьера Израиля в 1996—1999 и 2009−2021 годах.

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