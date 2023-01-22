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04:56 (мск), источник: Коммерсантъ

В доме Байдена обнаружено еще шесть секретных документов

В доме президента США Джо Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр) прошел обыск. Обнаружено еще шесть секретных документов. Обыск Минюста длился почти 12 часов, сообщил адвокат главы государства Боб Бауэр. Изъятые документы касаются работы господина Байдена сенатором и вице-президентом.

Источник: Reuters

Также специалисты забрали написанные от руки записки, которые были сделаны во время работы вице-президентом, передает CNN.

При обыске присутствовали адвокаты президента и представители Белого дома, но не сам президент или его жена Джилл. Минюст просил юристов заранее не публиковать информацию об обыске.

В течение двух недель поступало уже несколько сообщений о найденных в доме в Уилмингтоне секретных документах. Бумаги в том числе были найдены в гараже. Кроме того, секретные документы также были обнаружены в аналитическом центре в Вашингтоне, в помещениях которого господин Байден когда-то работал.

Летом 2022 года секретные бумаги нашли в резиденции предыдущего президента США Дональда Трампа во Флориде. Господин Байден ранее называл подход своего предшественника безответственным и утверждал, что сам он к этому вопросу относится крайне серьезно.

Леонид Уварчев

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