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08:48 (мск), источник: ТАСС

Рогов заявил, что действия Киева в Запорожье говорят о намерении уничтожить промышленность

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины оборудуют фортификационные сооружения и бункеры на предприятиях города Запорожья, что отражает намерение украинских властей «снести с лица земли» промышленность города. Об этом ТАСС сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

По его словам, опорными пунктами военных стали не только «Запорожсталь» и «Запорожкокс», которые находятся «под контролем укравшего их [украинского бизнесмена] Рената Ахметова», который поддерживает боевиков «Азова» (запрещен в РФ).

«Мы помним историю с “Азовсталью” и чем она закончилась для Ахметова. Выводов и уроков он не делает, продолжая превращать предприятия в опорные пункты боевиков и крепости. Но теперь, помимо этих предприятий, в Запорожье переданы под контроль армии и всевозможных нацистов и машиностроительные предприятия. Фортификационные сооружения и бункеры строятся на “Запорожтрансформаторе” на правом берегу города Запорожья, на “Искре”, “Моторсичи” и многих других. По сути режим Зеленского хочет снести с лица земли промышленность Запорожья», — сказал он.

Рогов отметил, что пока ситуация развивается по сценарию «Азовстали».

«Сомнений нет, что для режима Зеленского Запорожье — отрезанный ломоть, и отношение к нему как к временно удерживаемой территории, благодаря боевым действиям на которой можно подготовиться к обороне», — подчеркнул он.

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