Рогов заявил, что действия Киева в Запорожье говорят о намерении уничтожить промышленность

По его словам, опорными пунктами военных стали не только «Запорожсталь» и «Запорожкокс», которые находятся «под контролем укравшего их [украинского бизнесмена] Рената Ахметова», который поддерживает боевиков «Азова» (запрещен в РФ).
«Мы помним историю с “Азовсталью” и чем она закончилась для Ахметова. Выводов и уроков он не делает, продолжая превращать предприятия в опорные пункты боевиков и крепости. Но теперь, помимо этих предприятий, в Запорожье переданы под контроль армии и всевозможных нацистов и машиностроительные предприятия. Фортификационные сооружения и бункеры строятся на “Запорожтрансформаторе” на правом берегу города Запорожья, на “Искре”, “Моторсичи” и многих других. По сути режим Зеленского хочет снести с лица земли промышленность Запорожья», — сказал он.
Рогов отметил, что пока ситуация развивается по сценарию «Азовстали».
«Сомнений нет, что для режима Зеленского Запорожье — отрезанный ломоть, и отношение к нему как к временно удерживаемой территории, благодаря боевым действиям на которой можно подготовиться к обороне», — подчеркнул он.