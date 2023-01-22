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20:55 (мск), источник: ТАСС

В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу

КИЕВ, 22 января. /ТАСС/. Воздушную тревогу вечером в воскресенье объявили в пяти регионах Украины, следует из данных официального ресурса по оповещению граждан.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Отмечается, что сирены в настоящее время звучат в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях, а также в контролируемых Киевом районах Донецкой Народной Республики.

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