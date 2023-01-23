ВСУ отступили из села Каменское Запорожской области, заявил Рогов

Ранее Рогов сообщил, что основные наступательные действия российской армии на этой линии фронта сосредоточены в районе городов Орехов и Гуляйполе.
«Благодаря нашим наступательным действиям боевики Зеленского выбиты из села Каменское и в данный момент находятся в северных окрестностях села. Село находится на берегу реки Янчекрак в месте впадения ее в Каховское водохранилище Днепра», — отметил Рогов.
По его словам, на Запорожской линии фронта продолжаются боестолкновения, работает артиллерия.
Как уточнил собеседник агентства, Каменское — это важный населенный пункт, взятие под контроль которого позволит продвинуться в направлении поселка городского типа Степногорск, а затем и к Запорожью.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем Москвы находится более 70 процентов региона, а ВСУ продолжают удерживать областной центр — город Запорожье.