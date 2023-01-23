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01:45 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ отступили из села Каменское Запорожской области, заявил Рогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв — РИА Новости. Украинские войска отступили из села Каменское, сейчас это серая зона, сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Ранее Рогов сообщил, что основные наступательные действия российской армии на этой линии фронта сосредоточены в районе городов Орехов и Гуляйполе.

«Благодаря нашим наступательным действиям боевики Зеленского выбиты из села Каменское и в данный момент находятся в северных окрестностях села. Село находится на берегу реки Янчекрак в месте впадения ее в Каховское водохранилище Днепра», — отметил Рогов.

По его словам, на Запорожской линии фронта продолжаются боестолкновения, работает артиллерия.

Как уточнил собеседник агентства, Каменское — это важный населенный пункт, взятие под контроль которого позволит продвинуться в направлении поселка городского типа Степногорск, а затем и к Запорожью.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем Москвы находится более 70 процентов региона, а ВСУ продолжают удерживать областной центр — город Запорожье.

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