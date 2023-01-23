Байден пообещал помощь правительства в расследовании обстоятельств стрельбы в Калифорнии

«Сегодня (в воскресенье — прим. ТАСС) утром я поручил своему советнику по вопросам внутренней безопасности оказать всестороннюю федеральную поддержку местным властям и властям штата, которые продолжают принимать меры и расследовать это убийство. Пока мы ждем более подробной информации от правоохранительных органов, я хочу заверить жителей Монтерей-Парка и его окрестностей, что мы будем поддерживать вас всеми возможными способами», — отметил глава государства. Он подчеркнул, что власти «пока не знают о мотиве этого бессмысленного нападения» и «продолжают искать ответы на вопросы» об обстоятельствах случившегося.
Белый дом также распространил распоряжение Байдена приспустить флаги над правительственными зданиями в стране и за рубежом в память о жертвах стрельбы.
«В знак уважения к жертвам бессмысленных актов насилия, совершенных 21 января 2023 года в Монтерей-Парке (штат Калифорния), <…> я приказываю, чтобы флаги Соединенных Штатов были приспущены над Белым домом, <…> а также над всеми государственными зданиями и территориями <…> до заката 26 января 2023 года», — говорится в распоряжении.
Это также касается всех посольств, военных баз и кораблей.
10 человек погибли, 10 госпитализированы с ранениями различной степени тяжести после того, как неизвестный открыл стрельбу в танцевальной студии в Монтерей-Парке вечером 21 января. Позднее, в воскресенье, спецподразделения полиции окружили фургон, в котором, предположительно, находился подозреваемый в стрельбе. По сведениям местного отделения телеканала ABC, человек, находившийся внутри автомобиля, мертв.