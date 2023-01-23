На луне Сатурна обнаружены толщи снежных сугробов Знание того, насколько густым и пушистым является снежная пыль спутника, будет необходима для посадки зондов на его поверхность в будущем
Фоторепортажи
26Финалистки конкурса «Мисс Вселенная»
24Тени цветов: лучшие черно-белые фото года
Главное
Спецоперация на Украине
07:09 (мск), источник: ТАСС

Байден пообещал помощь правительства в расследовании обстоятельств стрельбы в Калифорнии

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Федеральное правительство США окажет всестороннюю помощь в расследовании обстоятельств стрельбы в субботу в городе Монтерей-Парк (штат Калифорния), в результате которой 10 человек погибли. Об этом говорится в распространенном Белым домом в воскресенье письменном заявлении американского президента Джо Байдена.

Источник: AFP 2022

«Сегодня (в воскресенье — прим. ТАСС) утром я поручил своему советнику по вопросам внутренней безопасности оказать всестороннюю федеральную поддержку местным властям и властям штата, которые продолжают принимать меры и расследовать это убийство. Пока мы ждем более подробной информации от правоохранительных органов, я хочу заверить жителей Монтерей-Парка и его окрестностей, что мы будем поддерживать вас всеми возможными способами», — отметил глава государства. Он подчеркнул, что власти «пока не знают о мотиве этого бессмысленного нападения» и «продолжают искать ответы на вопросы» об обстоятельствах случившегося.

Белый дом также распространил распоряжение Байдена приспустить флаги над правительственными зданиями в стране и за рубежом в память о жертвах стрельбы.

«В знак уважения к жертвам бессмысленных актов насилия, совершенных 21 января 2023 года в Монтерей-Парке (штат Калифорния), <…> я приказываю, чтобы флаги Соединенных Штатов были приспущены над Белым домом, <…> а также над всеми государственными зданиями и территориями <…> до заката 26 января 2023 года», — говорится в распоряжении.

Это также касается всех посольств, военных баз и кораблей.

10 человек погибли, 10 госпитализированы с ранениями различной степени тяжести после того, как неизвестный открыл стрельбу в танцевальной студии в Монтерей-Парке вечером 21 января. Позднее, в воскресенье, спецподразделения полиции окружили фургон, в котором, предположительно, находился подозреваемый в стрельбе. По сведениям местного отделения телеканала ABC, человек, находившийся внутри автомобиля, мертв.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Этим объяснялось, почему машины, прибывающие в Ленинград, проваливались реже, чем те, что выезжали из города
Елена Зеленская в Давосе представила "формулу мира" от своего супруга
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Байден Джо