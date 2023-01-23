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04:03 (мск), источник: © РИА Новости

Рогозин сообщил о захвате терминалов Starlink в ДНР

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Бойцам ДНР удалось захватить в качестве трофеев абонентские терминалы системы спутниковой связи Starlink Илона Маска, которыми пользовались украинские военные, сообщил в интервью РИА Новости экс-гендиректор «Роскосмоса» и руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Средства космической связи — это особая тема. Мы знаем, какую пользу… и вред для нас принесли системы космической связи Starlink, которыми пользуются ВСУ, и вот эти вот, как раз сами аппараты, само абонентское оборудование. Кстати, оно у нас затрофеено, мы им располагаем», — отметил Рогозин.

Ранее Украине передали порядка 20 тысяч терминалов Starlink. В октябре прошлого года Маск заявил, что его издержки, связанные с этим, стремятся к 100 миллионам долларов и он не может оплачивать их, а все расходы должен взять на себя Пентагон. В самом же американском военном ведомстве сообщали о переговорах с предпринимателем. При этом в министерстве выразили уверенность, что не только компания Маска может предоставлять спутниковый интернет ВСУ. В Пентагоне также заявили, что считают необходимым, чтобы украинские военные продолжали иметь средства космической связи.

Позднее Маск заявил, что Starlink является единственной подобной системой, работающей на Украине, а «Россия активно пытается ее убить» и Starlink «может умереть», несмотря на огромные ресурсы, направленные на ее защиту.

Рогозин возглавляет в зоне спецоперации группу военных советников «Царские волки», оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР. Советники тесно взаимодействуют с разработчиками различной военной техники и комплексов, основная задача — оперативное внедрение новых образцов в рамках спецоперации.

В прошлом году Рогозин провел в ДНР вместе с группой советников около трех месяцев, попал под обстрел 21 декабря, оказался ранен и контужен, сейчас завершает свою реабилитацию в Москве.

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