При обстреле Кременной погиб ребенок

Ранее экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник заявлял, что ВСУ ведут прицельные обстрелы по жилым районам этого города. Марочко подчеркивал, что Киев применяет средства радиоэлектронной борьбы для подавления всех видов связи в районе Кременной.
«Только сейчас стало известно о ранении в результате обстрела четверых жителей города и гибели одного ребенка», — сказал собеседник агентства.
По словам Марочко, ранения получили двое мужчин и две женщины. Погибла девочка 27 марта 2021 года рождения, заключил он.
Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью прошлого года. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную и Сватово и периодически пытаются прорвать оборону на этих участках.