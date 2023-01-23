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07:59 (мск), источник: © РИА Новости

При обстреле Кременной погиб ребенок

ЛУГАНСК, 23 янв — РИА Новости. Годовалый ребенок погиб, четверо взрослых жителей Кременной пострадали в результате обстрела города 21 января со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Ранее экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник заявлял, что ВСУ ведут прицельные обстрелы по жилым районам этого города. Марочко подчеркивал, что Киев применяет средства радиоэлектронной борьбы для подавления всех видов связи в районе Кременной.

«Только сейчас стало известно о ранении в результате обстрела четверых жителей города и гибели одного ребенка», — сказал собеседник агентства.

По словам Марочко, ранения получили двое мужчин и две женщины. Погибла девочка 27 марта 2021 года рождения, заключил он.

Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью прошлого года. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную и Сватово и периодически пытаются прорвать оборону на этих участках.

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