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11:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Рогозин рассказал о деталях обстрела в Донецке и своем ранении

Экс-гендиректор «Роскосмоса» и глава научно-технического центра «Царские волки» (занимается снабжением и обучением добровольцев в ДНР), Дмитрий Рогозин заявил, что во время обстрела гостиницы в Донецке 21 декабря два из семи выпущенных снарядов упали у его ног и не взорвались. Господин Рогозин также рассказал, что обстрел начался сразу после того, как он вернулся в гостиницу.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Семь прилетов высокоточного 155-миллиметрового снаряда, пять из них взорвалось, два — шестой и седьмой, которые практически у моих ног упали, они по счастливой случайности не взорвались», — сказал Дмитрий Рогозин «РИА Новости».

Дмитрий Рогозин добавил, что к моменту обстрела провел три месяца в зоне военных действий. Он рассказал, что 21 декабря был на полигоне рядом с Марьинкой, где принимал участие в подготовке добровольцев-снайперов из отряда БАРС-11. По его словам, обстрел гостиницы начался после того, как он вернулся туда, оставил вещи в номере и спустился вниз.

Дмитрий Рогозин назвал свое ранение тяжелым. При этом сейчас у него нормальное самочувствие, он заканчивает курс лечения. Он дополнил, что собирается вернуться в Донбасс в конце января. Рогозин заявил, что основной версией причин обстрела считают оперативно-диверсионную работу «агентуры украинской и не только украинской».

Вечером 21 декабря Дмитрий Рогозин был ранен в результате обстрела гостиницы в Ленинском районе Донецка. По информации Telegram-канала Baza, Рогозин попал под обстрел в ресторане «Шеш-Беш», где праздновал день рождения. При обстреле погибли два человека, в том числе Михаил Бридасов, помощник Рогозина. 26 декабря Дмитрию Рогозину провели операцию по извлечению осколка снаряда от французской гаубицы Caesar из шейного позвонка, он отправил его французскому послу Пьеру Леви.

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