11:48 (мск), источник: © РИА Новости
В ДНР освободили два населенных пункта близ Артемовска
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В районе Артемовска освобождены населенные пункты Двуречье и Краснопольевка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
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«По состоянию на 23 января 2023 года на территории Донецкой народной республики ВС России освободили Двуречье и Краснопольевку», — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Как сообщало ранее Минобороны, в боях вблизи Двуречья потери украинских войск составили до 50 человек убитыми и ранеными.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
Как заявил ранее врио главы ДНР Денис Пушилин, ситуация «близка к оперативному окружению».