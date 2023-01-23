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11:48 (мск), источник: © РИА Новости

В ДНР освободили два населенных пункта близ Артемовска

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В районе Артемовска освобождены населенные пункты Двуречье и Краснопольевка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«По состоянию на 23 января 2023 года на территории Донецкой народной республики ВС России освободили Двуречье и Краснопольевку», — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

Как сообщало ранее Минобороны, в боях вблизи Двуречья потери украинских войск составили до 50 человек убитыми и ранеными.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.

Как заявил ранее врио главы ДНР Денис Пушилин, ситуация «близка к оперативному окружению».

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