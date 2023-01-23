Пушилин сообщил о продвижении сил РФ на всех участках линии соприкосновения в ДНР

«Ситуация остается достаточно тяжелой, но наши подразделения практически везде продвигаются вперед [на линии соприкосновения]», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.
По словам Пушилина, важные высоты вокруг Клещеевки на юге от Артемовска почти полностью заняты силами РФ.
«Важными были высоты вокруг [Клещеевки], они тоже практически уже контролируются подразделениями “Вагнера”, — отметил врио главы ДНР.
Как подчеркнул Пушилин, взятие высот вокруг данного населенного пункта дает определенные возможности. В частности, для оперативного контроля путей снабжения украинских войск. «Для нас является важным в полной мере перерезать пути снабжения Северск — Артемовск, что тоже даст дополнительные возможности для наших подразделений», — добавил врио главы ДНР.
На прошлой неделе официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об освобождении Клещеевки.
Пушилин также сообщил об усилении боев усиливаются в Артемовске (украинское название Бахмут), подразделения российских сил продвигаются на ряде участков, включая мясокомбинат.
«Мы видим, что бои и в самом Артемовске усиливаются, и на ряде участков, и в определенных кварталах, включая мясокомбинат, и далее — идут интенсивные ожесточенные бои. Противник сопротивляется. Нет никаких предпосылок, что он складывает оружие. Но наши ребята продвигаются», — сказал он.
В районе Артемовска идут ожесточенные бои. 20 января Пушилин заявил, что российские силы близки к тому, чтобы взять город в оперативное окружение. Ранее он пояснял, что взятие под контроль Артемовска позволит перейти к освобождению северной части республики.