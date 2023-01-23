В ДНР создали региональное управление ФСБ России

«Согласно Указу Президента Российской Федерации В. В. Путина от 31 декабря 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики образовано Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России. Жители поддержали вхождение регионов в состав РФ большинством голосов.
30 сентября президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ.
Переходный период для новых регионов РФ установлен до 1 января 2026 г. В то же время врио главы ДНР Денис Пушилин говорил, что власти республики намерены «сократить этот этап».
В ноябре в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях также были созданы региональные прокуратуры. Приказы об этом подписал генпрокурор России Игорь Краснов.