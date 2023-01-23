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15:08 (мск), источник: РБК

Система ПВО сбила ракету над Белгородской областью

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила ракету над селом Казинка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: https://t.me/vvgladkov

«Над селом Казинка Валуйского городского округа системой ПВО была сбита ракета. Пострадавших и разрушений нет, обломки упали в поле», — говорится в сообщении.

Накануне вечером система ПВО работала над Белгородом и Белгородским районом. Тогда тоже никто не пострадал.

В тот же день в области под обстрел ВСУ попало село Вязовое в Краснояружском районе. Взрывная волна выбила стекла двух частных домов, были повреждены линии электропередачи.

В Белгородской области с апреля действует желтый уровень террористической опасности (его Гладков многократно продлевал, последний раз — до 4 февраля). С 19 октября в регионе введен режим среднего уровня реагирования.

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