Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что в СВР «поступают достоверные данные о том, что украинские вооруженные силы осуществляют складирование предоставляемых Западом вооружений и боеприпасов на территориях атомных электростанций» — расчет на то, что российские военные не будут наносить удары по этим арсеналам, пояснил Нарышкин.
В офисе Владимира Зеленского заявили, что Украина никогда не хранила оружие на АЭС.
«Я просто отказываюсь верить в то, что украинцы, украинский народ, сотрудники атомных станций, руководство этих атомных станций не понимают того, к чему могут привести такие игры. Такие игры могу привести к действительно страшной трагедии. <…> А раз так, то вывод только один — подобного рода планы, решения, они рождаются далеко от территории Украины. Эти планы могут быть рождены только в Соединенных Штатах Америки», — предположил он.
У Киева есть понимание, что Москва не будет стрелять по атомным объектам, поскольку российская сторона уважает принципы ядерной безопасности и соблюдает их, добавил Карчаа.
В понедельник глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что, согласно полученным данным, ВСУ размещают на территориях атомных электростанций западные вооружения. Украинская сторона рассчитывает, что российские военные не будут наносить удары по этим арсеналам, опасаясь ядерной катастрофы.
В офисе президента Владимира Зеленского заявили, что Украина никогда не хранила оружие на АЭС.
Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС, которую с марта прошлого года контролируют российские ВС. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Под контролем Киева остаются три АЭС — Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская.