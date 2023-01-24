ВСУ потеряли свыше 70 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

Российская артиллерия нанесла удар по подразделениям ВСУ в районе Червоной Дибровы в ЛНР и Серебрянки в ДНР.
«Уничтожено (на Краснолиманском направлении. — Прим. ред.) свыше 30 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, артиллерийская система М-777 и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37», — сообщили в Минобороны.
На Купянском направлении авиация и артиллерия Вооруженных сил поразила цели противника возле Тимковки и Берестового в Харьковской области. Потери украинской стороны составили:
— более 40 военнослужащих;
— одна боевая бронированная машина;
— один автомобиль.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.