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14:35 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ потеряли свыше 70 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Киев потерял более 70 военных на Краснолиманском и Купянском направлениях за минувшие сутки, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Российская артиллерия нанесла удар по подразделениям ВСУ в районе Червоной Дибровы в ЛНР и Серебрянки в ДНР.

«Уничтожено (на Краснолиманском направлении. — Прим. ред.) свыше 30 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, артиллерийская система М-777 и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37», — сообщили в Минобороны.

На Купянском направлении авиация и артиллерия Вооруженных сил поразила цели противника возле Тимковки и Берестового в Харьковской области. Потери украинской стороны составили:

— более 40 военнослужащих;
— одна боевая бронированная машина;
— один автомобиль.

С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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