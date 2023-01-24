Против блогера Даши Корейки завели административное дело за ЛГБТ-пропаганду

В документе говорится, что дело по ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола) было возбуждено 13 января. В настоящее время проводится расследование. Максимальный штраф, который грозит блогерам, составляет 400 000 ₽
Кроме того, ведомство проводит проверку в отношении блогеров по ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов). По этой статье им грозит до 6 лет лишения свободы. Уточняется, что проверка еще не завершена. При этом МВД отказалось возбуждать против Корейки и Форкс дело о пропаганде наркотиков, передает «РИА Новости».
В МВД отметили, что материалы направлены в Роскомнадзор и Следственный комитет.
Лантратова обратилась в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить на распространение пропаганды ЛГБТ, трансгендерности действия блогеров Даши Корейки и Хилми Форкс в начале декабря 2022 г.
Госдума приняла закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды, педофилии и смены пола 24 ноября 2022 г. 5 декабря его подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно новой статье, для физлиц и юрлиц вводятся крупные штрафы, иностранных граждан за нарушение данного закона могут выдворить из страны.