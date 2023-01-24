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17:59 (мск), источник: Ведомости

Против блогера Даши Корейки завели административное дело за ЛГБТ-пропаганду

Полиция Москвы завела административное дело на блогеров Дашу Корейку и Хилми Форкс по статье об ЛГБТ-пропаганде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ первого замминистра внутренних дел Александра Горового на запрос первого зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой.

В документе говорится, что дело по ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола) было возбуждено 13 января. В настоящее время проводится расследование. Максимальный штраф, который грозит блогерам, составляет 400 000 ₽

Кроме того, ведомство проводит проверку в отношении блогеров по ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов). По этой статье им грозит до 6 лет лишения свободы. Уточняется, что проверка еще не завершена. При этом МВД отказалось возбуждать против Корейки и Форкс дело о пропаганде наркотиков, передает «РИА Новости».

В МВД отметили, что материалы направлены в Роскомнадзор и Следственный комитет.

Лантратова обратилась в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить на распространение пропаганды ЛГБТ, трансгендерности действия блогеров Даши Корейки и Хилми Форкс в начале декабря 2022 г.

Госдума приняла закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды, педофилии и смены пола 24 ноября 2022 г. 5 декабря его подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно новой статье, для физлиц и юрлиц вводятся крупные штрафы, иностранных граждан за нарушение данного закона могут выдворить из страны.

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