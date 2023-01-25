Власти Запорожья сообщили о провале наступления ВСУ

«Благодаря нашим упредительным действиям были сорваны планы противника осуществить широкое наступление на освобожденную часть Запорожской области с целью выйти к побережью Азовского моря», — отметил Рогов.
По его словам, теперь украинские войска вынуждены стягивать резервы, в том числе с Донецкого направления, чтобы удержать линию фронта.
Ранее сообщалось, что российская армия начала локальные наступательные действия в регионе. Боевые действия идут практически на всей линии соприкосновения, но основные — в районе городов Орехов и Гуляйполе.
Осенью прошлого года власти региона сообщали о планах киевских властей организовать широкое наступление на Запорожскую область. Ожидалось, что Энергодар с ЗАЭС, Мелитополь и Бердянск могут стать тремя основными направлениями возможных атак противника. ВСУ отправили на Запорожское направление множество украинских соединений, с помощью которых киевский режим намеревался выйти к побережью Азовского моря.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.