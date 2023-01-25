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10:32 (мск), источник: © РИА Новости

Власти Запорожья сообщили о провале наступления ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости. Российские военные сорвали планы наступления ВСУ в Запорожской области, заявил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Благодаря нашим упредительным действиям были сорваны планы противника осуществить широкое наступление на освобожденную часть Запорожской области с целью выйти к побережью Азовского моря», — отметил Рогов.

По его словам, теперь украинские войска вынуждены стягивать резервы, в том числе с Донецкого направления, чтобы удержать линию фронта.

Ранее сообщалось, что российская армия начала локальные наступательные действия в регионе. Боевые действия идут практически на всей линии соприкосновения, но основные — в районе городов Орехов и Гуляйполе.

Осенью прошлого года власти региона сообщали о планах киевских властей организовать широкое наступление на Запорожскую область. Ожидалось, что Энергодар с ЗАЭС, Мелитополь и Бердянск могут стать тремя основными направлениями возможных атак противника. ВСУ отправили на Запорожское направление множество украинских соединений, с помощью которых киевский режим намеревался выйти к побережью Азовского моря.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.

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