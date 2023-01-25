08:23 (мск), источник: ТАСС
В ЛНР сообщили об обстреле Рубежного из РСЗО HIMARS со стороны ВСУ
Информации о пострадавших нет.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
ЛУГАНСК, 25 января. /ТАСС/. Украинские вооруженные силы в среду обстреляли Рубежное в Луганской Народной Республике (ЛНР) из реактивной системы залпового огня HIMARS, выпустив два снаряда. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По информации представительства, удар был нанесен в 05:15 мск.
Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.