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09:10 (мск), источник: © РИА Новости

«Адмирал Горшков» отработал нанесение удара ракетой «Циркон»

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Фрегат «Адмирал Горшков» отработал нанесение удара гиперзвуковой ракетой «Циркон» по удаленной морской цели, сообщила пресс-служба Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Экипаж фрегата “Адмирал флота Советского Союза Горшков”, действующий в районах западной части Атлантического океана, провел учение по применению гиперзвукового ракетного оружия способом компьютерного моделирования», — говорится в релизе.

Морская цель имитировала корабль условного противника, находящийся в более чем 900 километрах.

При выполнении электронного пуска экипаж продемонстрировал высокую слаженность действий, подчеркнули в ведомстве.

В дальний поход фрегат отправился под руководством командира дивизии ракетных кораблей Северного флота капитана первого ранга Олега Гладкого. Основная задача — обеспечение российского военно-морского присутствия в стратегически важных районах Мирового океана.

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» — это современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием. В состав Военно-морского флота его приняли в 2018 году, а в 2021-м модернизировали для применения гиперзвуковых ракет «Циркон».

Корабль, вооруженный «Цирконами», способен наносить точечные и мощные удары по любым объектам противника в море и на суше. Эти гиперзвуковые ракеты гарантированно преодолевают любые современные и перспективные системы ПВО — ПРО.

Церемония выхода фрегата на боевую службу с «Цирконами» прошла 4 января 2023 года.

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