«Адмирал Горшков» отработал нанесение удара ракетой «Циркон»

«Экипаж фрегата “Адмирал флота Советского Союза Горшков”, действующий в районах западной части Атлантического океана, провел учение по применению гиперзвукового ракетного оружия способом компьютерного моделирования», — говорится в релизе.
Морская цель имитировала корабль условного противника, находящийся в более чем 900 километрах.
При выполнении электронного пуска экипаж продемонстрировал высокую слаженность действий, подчеркнули в ведомстве.
В дальний поход фрегат отправился под руководством командира дивизии ракетных кораблей Северного флота капитана первого ранга Олега Гладкого. Основная задача — обеспечение российского военно-морского присутствия в стратегически важных районах Мирового океана.
Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» — это современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием. В состав Военно-морского флота его приняли в 2018 году, а в 2021-м модернизировали для применения гиперзвуковых ракет «Циркон».
Корабль, вооруженный «Цирконами», способен наносить точечные и мощные удары по любым объектам противника в море и на суше. Эти гиперзвуковые ракеты гарантированно преодолевают любые современные и перспективные системы ПВО — ПРО.
Церемония выхода фрегата на боевую службу с «Цирконами» прошла 4 января 2023 года.