Российская и белорусская авиация отрабатывает на учениях подавление ПВО

«На Ружанском полигоне летные экипажи отрабатывают задачи по подавлению ПВО, наносят поражение пунктам управления, скоплению техники и живой силы условного противника. При этом осуществляется истребительное авиационное прикрытие ударных групп штурмовой и бомбардировочной авиации», — говорится в сообщении.
Проводится рекогносцировка запасных аэродромов и вертолетных площадок для дальнейшего перебазирования авиационных подразделений воздушными и наземными эшелонами. С аэродрома Мачулищи самолетом ДРЛО А-50 выполняются задачи по ведению воздушной разведки и управлению экипажами многоцелевых истребителей, выполняющих патрулирование воздушного пространства Белоруссии.
Совместные летно-тактические учения проходят в Белоруссии с 16 января по 1 февраля.