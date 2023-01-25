Встреча закатов и рассветов улучшает психическое здоровье К такому выводу пришли в Великобритании
Фоторепортажи
22Прощание с Инной Чуриковой
23Выбраны лучшие архитектурные фотографии года
14:01 (мск), источник: © РИА Новости

В ЛНР нашли тела 2500 мирных жителей с начала спецоперации

ЛУГАНСК, 25 янв — РИА Новости. Тела 2,5 тысячи мирных жителей обнаружены в ЛНР с начала спецоперации, все они считаются жертвами украинской агрессии, рассказала РИА Новости советник врио главы республики, руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечиванию памяти Анна Сорока.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Как рассказала Сорока, межведомственная группа сейчас по большей части работает с захоронениями, в 2021 году были подняты останки из четырех захоронений, которые образовались еще в 2014—2015 годах. «Весь 2022 год собирались посвятить последующей работе с известными захоронениями. Но началась СВО, и все свои силы мы перекинули на работу на освобожденных территориях — в Рубежном, Северодонецке, Лисичанске, Попасной, Кременной, Сватово. Здесь очень много стихийных захоронений, как индивидуальных, так и массовых», — добавила она.

Все они становятся эпизодами уголовного дела, возбужденного по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны», пояснила Сорока.

«До начала СВО в нем было собрано более 2 тысяч погибших, а за 2022 год эта цифра увеличилась еще на 2500. Только на территории Северодонецкой агломерации мы подняли 600 человек, и это мы еще не занимались массовыми захоронениями», — уточнила она.

По ее словам, самые частые причины смерти — пулевые, осколочные, взрывные ранения, а также придавливание под завалами. Существенный процент от общего количества составляют умершие от естественных причин, но их межведомственная группа также относит к понятию «жертвы украинской агрессии».

«У нас есть пример, когда дочка была вынуждена пойти за пропитанием для своих престарелых родителей — мама в глубокой деменции, папа лежачий. Город Рубежное в тот момент был разделен ровно по центру, и на улицах велись такие ожесточенные бои, что она не могла прорваться домой 10 дней. Когда вернулась, папа еще был жив — он догадался пить собственную мочу, а мама умерла от истощения. Для нас это тоже жертва украинской агрессии», — пояснила Сорока.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Европейские армии готовят к вторжению в Россию
Обращение Зеленского шокировало турок
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта