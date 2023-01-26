14:32 (мск), источник: © РИА Новости
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Минобороны заявило об успешном наступлении российских Вооруженных сил на Донецком направлении.
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«На Донецком направлении подразделения “Южной” группировки войск в ходе наступательных действий заняли более выгодные рубежи и позиции», — говорится в сводке.
Кроме того, в районе Константиновки в ДНР удалось уничтожить склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. Потери противника на этом направлении за сутки составили: