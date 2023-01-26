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14:32 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Минобороны заявило об успешном наступлении российских Вооруженных сил на Донецком направлении.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На Донецком направлении подразделения “Южной” группировки войск в ходе наступательных действий заняли более выгодные рубежи и позиции», — говорится в сводке.

Кроме того, в районе Константиновки в ДНР удалось уничтожить склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. Потери противника на этом направлении за сутки составили:

  • более 40 военнослужащих;
  • боевая машина пехоты;
  • две установки РСЗО «Град»;
  • самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin»;
  • радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50;
  • две гаубицы Д-20 и «Гиацинт-Б».

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