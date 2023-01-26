Российские военные уничтожили две РЛС США на Херсонском направлении

«На херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены три гаубицы Д-20, самоходная гаубица “Гвоздика”, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, в Очакове Николаевской области уничтожена радиолокационная станция зенитного-ракетного комплекса С-300.
Отмечается, что в районах населенных пунктов Дудчаны и Токаревка Херсонской области и Червоногригоровка Днепропетровской области поражены четыре склада с боеприпасами украинских военных.
В целом российской оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 119 районах.