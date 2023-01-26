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15:57 (мск), источник: © РИА Новости

На Украине заявили о повреждении энергообъектов в нескольких регионах

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. На Украине в результате обстрелов повреждены объекты энергетики в центральном, южном и юго-западном регионах, сообщила компания «Укрэнерго» в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В Днепровском регионе на одном из энергообъектов основное высоковольтное оборудование уничтожено», — также сказано в публикации.

В системе энергоснабжения страны наблюдается значительный дефицит, до всех областей довели лимиты потребления, заключили в «Укрэнерго».

В четверг на всей территории Украины действовала воздушная тревога. СМИ и местные власти сообщали о взрывах в Одессе, Киеве и Виннице. В Одесской области рассказали о повреждении двух объектов критической инфраструктуры, в Киевской — одного энергообъекта.

Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоит киевский режим. Целями становятся исключительно объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

В ноябре премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре президент Владимир Зеленский подчеркнул, что полностью восстановить ее сейчас невозможно.

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