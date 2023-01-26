На Украине заявили о повреждении энергообъектов в нескольких регионах

«В Днепровском регионе на одном из энергообъектов основное высоковольтное оборудование уничтожено», — также сказано в публикации.
В системе энергоснабжения страны наблюдается значительный дефицит, до всех областей довели лимиты потребления, заключили в «Укрэнерго».
В четверг на всей территории Украины действовала воздушная тревога. СМИ и местные власти сообщали о взрывах в Одессе, Киеве и Виннице. В Одесской области рассказали о повреждении двух объектов критической инфраструктуры, в Киевской — одного энергообъекта.
Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоит киевский режим. Целями становятся исключительно объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
В ноябре премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре президент Владимир Зеленский подчеркнул, что полностью восстановить ее сейчас невозможно.