Танкам «Абрамс» и «Леопард» Россия может противопоставить роботов «Маркер». Что о них известно

Разработка робота «Маркер» началась в России еще в 2018 году. Занималось этим научно-производственное объединение «Андроидная техника», разработавшее антропоморфного робота «Федора», совместно с Фондом перспективных исследований (ФПИ). Проект универсальной платформы боевых роботов защитили в январе 2022 года.
Компания утверждала, что трехтонный робототехнический комплекс можно оснащать самым разным вооружением: пулеметом, барражирующими боеприпасами и электрическими ракетами.
Он также может нести на себе военное снаряжение, медицинские принадлежности и беспилотные летающие аппараты — кассетные и привязные.
По данным РИА «Новости», опорно-поворотный боевой модуль «Маркера» может поворачиваться на 540 градусов за одну секунду, сопровождая цель. Также, по информации издания, на робот можно установить противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, тяжелые пулеметы «и другие огневые средства».
ТАСС писал о том, что «Маркеры» могут одновременно поражать цели разными типами вооружения за счет двух отдельных приводов для установок полезной нагрузки слева и справа от оптико-электронного приборного блока, который осуществляет наблюдение, захват объекта и его сопровождение.
Как он может работать на поле боя
По данным «Андроидной техники», роботы могут работать как в радиоуправляемом, так и в автономном режимах, а также форсировать реки, правда, пока успешный опыт преодоления водной преграды был только для водоемов глубиной 0,8 метра. Управлять «Маркерами» можно с расстояния двух-пяти километров, причем специальная подготовка для этого якобы не требуется.
«Маркер», по словам производителя, может передвигаться автономно и распознавать объекты на поле с помощью технологий искусственного интеллекта и модульной многоспектральной системы технического зрения. Для этого в систему загружается изображение военного объекта в видимом и инфракрасном диапазоне, и робот автоматически определяет его в полевых условиях.
Целеуказание объектов противника робот, как рассказывал Рогозин, может осуществлять на расстоянии «не менее 15 километров».
«Например, как только начнутся поставки войскам Украины танков Abrams и Leopard, “Маркер” получит соответствующий электронный образ и сможет автоматически засекать и поражать ПТУРом (противотанковая управляемая ракета — прим. ред.) американские и германские танки», — заявил Рогозин.
При движении «Маркер» собирает информацию обо всех объектах в радиусе 100 метров и на основе полученных данных автоматически прокладывает и корректирует маршрут. При этом, по словам Рогозина, робот может самостоятельно распределять цели по приоритету. В 2022 году «Андроидные технологии» говорили о возможной установке на «Маркер» лазерных систем, которые бы поражали беспилотники.
Допустим, он на линии боевого соприкосновения засек Т-64, БТР и какую-то иностранную технику. Дальше робот самостоятельно по приоритету выбирает цель — какая из них наиболее значимая — и поражает ее соответствующими огневыми средствами.
Дмитрий Рогозинруководитель спецотряда военных советников «Царские волки»
В 2022 году сообщалось о пяти готовых «Маркерах» — двух гусеничных и трех колесных платформах. Каждая из них оснащена модулями полезной нагрузки и кассетного запуска БПЛА. Однако в зону боевых действий, по словам Дмитрия Рогозина, доставят четыре образца в разведывательной и ударной комплектации. Сначала их испытают на полигоне, а затем и в боевых условиях — после устранения возможных недоработок.
Первые полевые тесты «Маркера» прошли на космодроме «Восточный» в качестве робота-охранника. Рогозин заявлял, что комплексы можно использовать в составе охранных структур для обеспечения безопасности объектов государственной важности. В рамках испытаний роботы патрулировали территорию космодрома, выявляли и преследовали нарушителей. Широкой публике машину впервые показали на форуме «Армия-2022».
Также демонстрационные образцы тестировали в группе, где задействовали все пять платформ. Роботы автономно распределяли цели в группе и выходили на оптимальные огневые позиции, а также самостоятельно реагировали на изменение боевой обстановки.
В ходе этих испытаний роботы были оснащены двумя дронами — для картографирования и определения целей и для нанесения ударов.
«Мы учим “Маркер” определять разницу и, соответственно, стрелять только по тем целям, которые представляют непосредственную угрозу, при этом не поражая те объекты, которые находятся на траектории стрельбы», — рассказывал руководитель Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ Олег Мартьянов.
Также в ходе испытаний робот успешно справился с почти шестичасовым патрулированием местности, преодолел 40 километров по бездорожью, 60 километров по грунту и твердым покрытиям, двигаясь вокруг условного населенного пункта, заявляли в ФПИ.