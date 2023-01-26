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22:36 (мск), источник: ТАСС

Эксперты МАГАТЭ фиксируют мощные взрывы вблизи ЗАЭС

ВЕНА, 26 января. /ТАСС/. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали взрывы в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте организации.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Эксперты Международного агентства по атомной энергии, присутствовавшие на Запорожской атомной электростанции на Украине, сообщают, что за пределами объекта произошли мощные взрывы, свидетельствующие о военных действиях вблизи объекта, расположенного на линии фронта продолжающегося конфликта. Вчера около 10:00 по местному времени было слышно восемь сильных взрывов, от которых вибрировали окна административных зданий, сегодня их стало больше», — отмечается в заявлении агентства.

«Признаки боевых действий вблизи ЗАЭС еще раз подчеркивают жизненно важное значение согласования и скорейшего создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг станции», — приводит пресс-служба МАГАТЭ слова его генерального директора Рафаэля Гросси.

В начале сентября 2022 года Запорожскую АЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. После этого на станции остались несколько сотрудников агентства в качестве наблюдателей. Позднее оно опубликовало доклад, призвав создать вокруг ЗАЭС зону безопасности для предотвращения аварийных ситуаций из-за боевых действий. Для обсуждения этого проекта Гросси проводит переговоры с представителями российской и украинской сторон.

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