Эксперты МАГАТЭ фиксируют мощные взрывы вблизи ЗАЭС

«Эксперты Международного агентства по атомной энергии, присутствовавшие на Запорожской атомной электростанции на Украине, сообщают, что за пределами объекта произошли мощные взрывы, свидетельствующие о военных действиях вблизи объекта, расположенного на линии фронта продолжающегося конфликта. Вчера около 10:00 по местному времени было слышно восемь сильных взрывов, от которых вибрировали окна административных зданий, сегодня их стало больше», — отмечается в заявлении агентства.
«Признаки боевых действий вблизи ЗАЭС еще раз подчеркивают жизненно важное значение согласования и скорейшего создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг станции», — приводит пресс-служба МАГАТЭ слова его генерального директора Рафаэля Гросси.
В начале сентября 2022 года Запорожскую АЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. После этого на станции остались несколько сотрудников агентства в качестве наблюдателей. Позднее оно опубликовало доклад, призвав создать вокруг ЗАЭС зону безопасности для предотвращения аварийных ситуаций из-за боевых действий. Для обсуждения этого проекта Гросси проводит переговоры с представителями российской и украинской сторон.