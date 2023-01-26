В «Росэнергоатоме» опровергли сообщения МАГАТЭ о мощных взрывах около Запорожской АЭС

По его словам, сотрудники ЗАЭС, эксплуатирующей компании и инспекторы МАГАТЭ ежедневно осматривают станцию, обходя ее по периметру. «В этот период работала артиллерия, но на значительном удалении. Никаких взрывов не было ни на территории атомной станции, ни около нее», — сказал Карчаа.
Он подчеркнул, что звуки, которые сотрудники МАГАТЭ приняли за взрывы, — это артиллерийские дуэли, что в последнее время взрывов около ЗАЭС не было. По его мнению, эту информацию разместили намеренно, чтобы дискредитировать Россию. «Ничем иным как провокацией я не могу это назвать. Прежде чем выдавать такую информацию, ее нужно проверить, установить, а не на слух полагаться. С одной стороны, они хотят показать, что занимаются чем-то полезным, с другой — опять посеять в общественном мнении Запада мысль о том, что Россия не справляется с обеспечением ядерной безопасности», — отметил Карчаа.
В четверг МАГАТЭ сообщило о взрывах в непосредственной близости от Запорожской АЭС.
Ранее Карчаа заявил, что подразделения украинской армии с начала текущего года не обстреливали Запорожскую АЭС. Попадания украинских снарядов были зафиксированы, по его словам, только в промышленной зоне Энергодара и на береговой линии. Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» подчеркнул в беседе с ТАСС, что обстрелы станции со стороны ВС Украины прекратились из-за вероятности гораздо более значительных ответных ударов по энергетической инфраструктуре республики.