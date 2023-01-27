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03:17 (мск), источник: © РИА Новости

Пушилин предрек кардинальное изменение расклада сил после взятия Угледара

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв — РИА Новости. Взятие Угледара может в корне поменять расклад сил на фронте, обеспечит выход на красноармейское и кураховское направления, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Ждем хороших новостей из Угледара. Окружение и последующее освобождение этого города решает многие задачи. Взятие под контроль этого населенного пункта обеспечит нашим войскам выход уже на красноармейское и кураховское направления. А это уже может в корне поменять расклад сил на фронте», — сказал Пушилин.

В скором времени Угледар, по мнению врио главы ДНР, «может стать новым, очень важным для нас успехом».

В четверг советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска вошли в Угледар и закрепились на окраинах города. По его словам, основная задача российских сил сейчас заключается не в лобовой атаке Угледара, а в том, чтобы взять город в клещи по аналогии с Соледаром.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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