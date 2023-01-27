«Ростех» разрабатывает дроны для спецоперации, способные атаковать «роем»

«Создаются также малые тактические коптеры, которые способны вести разведку, автоматически обнаруживать противника и наводить артиллерию. Могут осуществлять сброс гранат и наносить удары в составе роя», — сказал Чемезов.
Такая техника, отметил глава «Ростеха», существенно изменила характер боевых действий. По его словам, это понимают как в госкорпорации, так и в Минобороны. «Мы работаем в тесном взаимодействии по этому вопросу», — добавил он.
Глава «Ростеха» выразил готовность поставлять беспилотники в соответствии с потребностями Минобороны. Говоря о российских дронах, которые уже сегодня задействованы на фронте, Чемезов привел в качестве примера ударные беспилотники «Ланцет» разработки «Калашникова», которые, по его словам, применяются в зоне спецоперации «интенсивно и очень результативно».
«Ланцет» разработан российской фирмой ZALA (входит в концерн «Калашников» госкорпорации «Ростех») и используется как для ударных, так и для разведывательных задач на линии фронта, а также при удалении в тыл противника на 40−70 километров. Дрон может нести осколочно-фугасный и кумулятивный боеприпас.