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07:28 (мск), источник: © РИА Новости

«Ростех» разрабатывает дроны для спецоперации, способные атаковать «роем»

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Предприятия «Ростеха» создают для нужд специальной военной операции разведывательно-ударные коптеры, способные бить по противнику в составе роя дронов, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Создаются также малые тактические коптеры, которые способны вести разведку, автоматически обнаруживать противника и наводить артиллерию. Могут осуществлять сброс гранат и наносить удары в составе роя», — сказал Чемезов.

Такая техника, отметил глава «Ростеха», существенно изменила характер боевых действий. По его словам, это понимают как в госкорпорации, так и в Минобороны. «Мы работаем в тесном взаимодействии по этому вопросу», — добавил он.

Глава «Ростеха» выразил готовность поставлять беспилотники в соответствии с потребностями Минобороны. Говоря о российских дронах, которые уже сегодня задействованы на фронте, Чемезов привел в качестве примера ударные беспилотники «Ланцет» разработки «Калашникова», которые, по его словам, применяются в зоне спецоперации «интенсивно и очень результативно».

«Ланцет» разработан российской фирмой ZALA (входит в концерн «Калашников» госкорпорации «Ростех») и используется как для ударных, так и для разведывательных задач на линии фронта, а также при удалении в тыл противника на 40−70 километров. Дрон может нести осколочно-фугасный и кумулятивный боеприпас.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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