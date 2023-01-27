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11:29 (мск), источник: Ведомости

Рогов сообщил о перехвате стратегической инициативы в Запорожской области

Российские войска перехватили стратегическую инициативу в Запорожской области и ведут разведку боем. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов агентству «РИА Новости».

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Сейчас идет в основном разведка боем. Стратегическая инициатива находится у нашей армии», — сказал он.

Рогов уточнил, что «это локальные маневры». По его словам, «генеральное наступление» российской армии в регионе еще впереди.

На прошлой неделе чиновник сообщил о возросшей военной активности на Запорожском направлении. Рогов заявил, что российские военные перешли в локальное наступление 19 января. Тогда он добавил, что под контроль РФ перешли четыре населенных пункта в Запорожской области. 21 января чиновник заявил, что за сутки российская армия продвинулась в регионе на 7 км.

23 января Рогов сообщил, что российские войска отодвинули линию обстрела от населенных пунктов в регионе. На следующий день он заявил, что линия фронта постепенно сдвигается к северу области. 25 января российские военные сорвали наступление ВСУ в регионе, отметил Рогов.

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