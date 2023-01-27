Рогов сообщил о перехвате стратегической инициативы в Запорожской области

«Сейчас идет в основном разведка боем. Стратегическая инициатива находится у нашей армии», — сказал он.
Рогов уточнил, что «это локальные маневры». По его словам, «генеральное наступление» российской армии в регионе еще впереди.
На прошлой неделе чиновник сообщил о возросшей военной активности на Запорожском направлении. Рогов заявил, что российские военные перешли в локальное наступление 19 января. Тогда он добавил, что под контроль РФ перешли четыре населенных пункта в Запорожской области. 21 января чиновник заявил, что за сутки российская армия продвинулась в регионе на 7 км.
23 января Рогов сообщил, что российские войска отодвинули линию обстрела от населенных пунктов в регионе. На следующий день он заявил, что линия фронта постепенно сдвигается к северу области. 25 января российские военные сорвали наступление ВСУ в регионе, отметил Рогов.