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12:32 (мск), источник: © РИА Новости

Российские войска закрепились на востоке и юго-востоке Угледара

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российские войска закрепились на востоке и юго-востоке Угледара, заявил в эфире телеканала «Россия 1» советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Сейчас там бои идут, работает артиллерия. Отдельные группы пытаются нырять в сам город для проведения разведки боем», — рассказал он.

Гагин также отметил, что на окраинах населенного пункта «идут достаточно серьезные, жестокие бои».

Он добавил, что Угледар — небольшой город и существенную его часть занимает промышленная зона, в том числе две шахты, в которых может укрываться противник.

«Надо понимать, что быстрого наступления здесь не будет», — пояснил Гагин.

В четверг советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска вошли в город и закрепились на его окраинах. Основная задача союзных сил сейчас заключается не в лобовой атаке Угледара, а в том, чтобы взять город в клещи по аналогии с Соледаром.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что освобождение населенного пункта может в корне поменять расклад сил на фронте. Взятие Угледара позволит решить многие задачи, стоящие перед российскими военными, подчеркнул он. Так, освобождение города обеспечит выход на Красноармейское и Кураховское направления.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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