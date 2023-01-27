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14:25 (мск), источник: RTVi

Во Внуково разбился вертолет Ми-8

В аэропорту Внуково потерпел крушение вертолет Ми-8. Об этом сообщают Baza и Mash. «Интерфакс» пишет, что вертолет совершил жесткую посадку.

По информации Baza, вертолет задел лопастями землю при посадке. Mash утверждает, что в результате происшествия никто не пострадал. Источник «Интерфакса» в экстренных службах утверждает, что есть пострадавшие.

ТАСС уточняет, что вертолет повредил винт при посадке в аэропорту.

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