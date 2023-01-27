14:25 (мск), источник: RTVi
Во Внуково разбился вертолет Ми-8
В аэропорту Внуково потерпел крушение вертолет Ми-8. Об этом сообщают Baza и Mash. «Интерфакс» пишет, что вертолет совершил жесткую посадку.
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По информации Baza, вертолет задел лопастями землю при посадке. Mash утверждает, что в результате происшествия никто не пострадал. Источник «Интерфакса» в экстренных службах утверждает, что есть пострадавшие.
ТАСС уточняет, что вертолет повредил винт при посадке в аэропорту.