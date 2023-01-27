В «Росэнергоатоме» прокомментировали информацию МАГАТЭ о взрывах у ЗАЭС

По его словам, подобные действия МАГАТЭ доказывают, что «СВР попала в точку». «Раз это так, то нужно максимально отвлечь внимание общественности от атомных станций, находящихся на территории, подконтрольной Украине, и переключить максимально внимание на Запорожскую АЭС. В этой связи вполне возможно, что вот этим поводом воспользовались и так обострили ситуацию вокруг ЗАЭС», — сказал он в эфире «Соловьев Live», отвечая на вопрос о причинах недостоверности данных МАГАТЭ о взрывах у станции.
Второй причиной Карчаа считает желание МАГАТЭ акцентировать внимание на вопросе создания зоны безопасности, поскольку в западном информационном пространстве она «плавно перетекает в демилитаризацию» станции. «Прикрывать расчеты кураторов Украины в этой войне темой ядерной безопасности и пытаться создать для РФ неприемлемые условия, на мой взгляд, мягко говоря, некорректно и некрасиво», — добавил он.
По словам советника гендиректора концерна, зона безопасности на ЗАЭС нужна, но для переговоров необходимо принять решение, которое заставит Украину прекратить удары по станции и городу Энергодару.
«Только это решение должно быть правообязывающим. Та же Украина, которая ведет эти обстрелы, должна понимать ответственность за неисполнение этого совместного решения, а от ответственности Украину максимально уводят западные кураторы», — пояснил он.
В понедельник в пресс-бюро Службы внешней разведки России заявили, что Вооруженные силы Украины занимаются складированием поставляемых странами Запада боеприпасов на территориях АЭС. В частности, речь идет о ракетах к системам залпового огня HIMARS. В СВР отметили, что расчет украинских военных строится на том, что ВС России, понимая опасность ядерной катастрофы, не станут наносить удары по территориям АЭС, а если произойдет детонация складов и разрушение атомной станции по вине «заблудившейся» ракеты украинской ПВО, то вину за трагедию можно будет списать на Москву.
Позднее в четверг МАГАТЭ сообщило о взрывах в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Карчаа в беседе с ТАСС эту информацию опроверг. Он подчеркнул, что звуки, которые сотрудники МАГАТЭ приняли за взрывы, — это артиллерийские дуэли. По его словам, в последнее время взрывов около ЗАЭС не было. Помимо этого, Карчаа уточнил, что подобных заявлений в МАГАТЭ не делалось, когда Украина наносила удары по ЗАЭС, что «говорит о двойных стандартах этой организации». По его мнению, эту информацию разместили намеренно, чтобы убедить общественность в неспособности России обеспечить ядерную безопасность.