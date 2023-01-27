При стрельбе возле синагоги в Иерусалиме убиты 8 человек

По информации Jerusalem Post, нападавший стрелял на выходивших из синагоги людей из пистолета. Его убили сотрудники полиции, когда он попытался сбежать. Полиция Израиля рассматривает нападение как террористический акт.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует собрать совещание по безопасности в ближайшие часы, несмотря на шаббат.
В арабских соцсетях называют произошедшее местью за Дженин, где израильская армия проводила спецоперацию накануне. В результате столкновений погибли 11 палестинцев, десятки получили ранения. В пресс-службе Армии обороны Израиля назвали целью проведения операции нейтрализацию группы боевиков «Исламского джихада», причастных к нескольким нападениям на израильтян за последнее время.
Марианна Беленькая; Анастасия Ларина