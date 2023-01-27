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22:11 (мск), источник: Коммерсантъ

При стрельбе возле синагоги в Иерусалиме убиты 8 человек

Восемь человек были убиты стрелком на выходе из синагоги в Иерусалиме. Ранения получили десять человек. Об этом сообщила израильская медслужба «Маген Давид адом» («Красный щит Давида»). По данным Times of Israel, нападавшего уже застрелили, однако полиция проверяет — был ли он один.

По информации Jerusalem Post, нападавший стрелял на выходивших из синагоги людей из пистолета. Его убили сотрудники полиции, когда он попытался сбежать. Полиция Израиля рассматривает нападение как террористический акт.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует собрать совещание по безопасности в ближайшие часы, несмотря на шаббат.

В арабских соцсетях называют произошедшее местью за Дженин, где израильская армия проводила спецоперацию накануне. В результате столкновений погибли 11 палестинцев, десятки получили ранения. В пресс-службе Армии обороны Израиля назвали целью проведения операции нейтрализацию группы боевиков «Исламского джихада», причастных к нескольким нападениям на израильтян за последнее время.

Марианна Беленькая; Анастасия Ларина

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