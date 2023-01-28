Минобороны: украинская сторона нанесла удар по больнице в Новоайдаре в ЛНР

В результате попадания снарядов в здание погибло 14 человек, 24 человека — пациенты и персонал больницы — получили ранения различной степени тяжести. В министерстве подчеркнули, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
«Намеренный ракетный удар по заведомо известному действующему гражданскому медицинскому учреждению является безусловным тяжким военным преступлением киевского режима», — говорится в заявлении Минобороны.
В ведомстве добавили, что на протяжении «многих месяцев» в райбольнице гражданские и военные медики оказывали медпомощь местному населению и военнослужащим.
«Все причастные за планирование и осуществление данного преступления будут найдены и понесут ответственность», — подытожили в министерстве.
В новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по зданию ПТУ в Макеевке, где на тот момент находились российские военнослужащие. Минобороны сообщало, что при ударе украинских военных погибло 89 человек. Первый замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Севрюков в своем заявлении подтвердил информацию о том, что 1 января в 0.01 мск артиллерией ВСУ был нанесен удар шестью реактивными снарядами HIMARS, но два снаряда были перехвачены ПВО. Остальные же попали в здание, в котором располагались российские военнослужащие.
8 января Минобороны сообщило, что командование Объединенной группировки российских войск провело «операцию возмездия»: в частности, в течение суток средствами разведки «были вскрыты и достоверно подтверждены по нескольким независимым каналам пункты временной дислокации военнослужащих ВСУ в городе Краматорске». Отдельно прописано, что «в результате массированного ракетного удара» уничтожено более 600 украинских военнослужащих, говорится в его Telegram-канале.