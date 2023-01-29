00:38 (мск), источник: © РИА Новости
Российские силы взяли под контроль село Благодатное в ДНР
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Подразделения «Вагнера» взяли под контроль село Благодатное в ДНР, сообщил руководитель группы Евгений Пригожин.
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«Подразделения ЧВК “Вагнер” взяли Благодатное. Благодатное под нашим контролем», — приводятся слова Пригожина в Telegram-канале его пресс-службы.
Село Благодатное расположено к югу от города Соледар.
Минобороны 13 января сообщило, что освобождение Соледара, которое завершилось вечером 12 января, важно в плане развития наступательных действий, позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в «котел».
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.