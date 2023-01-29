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08:29 (мск), источник: ТАСС

Южнокорейский солдат случайно открыл огонь во время учений на границе с КНДР

СЕУЛ, 29 января. /ТАСС/. Южнокорейский солдат по ошибке открыл огонь из пулемета в ходе учений вблизи границы с КНДР. Военные Республики Корея оповестили Пхеньян о случайном характере инцидента, сообщило в воскресенье агентство Yonhap со ссылкой на подразделение.

Источник: AP 2022

Происшествие было зафиксировано 28 января в 18:27 по местному времени (12:27 мск) в провинции Канвондо, южнокорейский военнослужащий выпустил четыре боевые пули. Все снаряды упали к югу от военной демаркационной линии и не нанесли ущерба. Никакой стрельбы во время тех тренировок не планировалось.

Южнокорейские вооруженные силы немедленно оповестили КНДР о непреднамеренном характере инцидента, повторив свое сообщение несколько раз, но усилили меры безопасности. «Никаких особых сигналов со стороны Севера не выявлено, идет расследование по установлению причин случившегося», — добавили в южнокорейской военной части.

В мае 2020 года по меньшей мере четыре пули со стороны народной республики попали в южнокорейский пост охраны в демилитаризованной зоне, что вызвало ответный огонь. Согласно межкорейскому соглашению от 19 сентября 2018 года по снижению военной напряженности Сеул и Пхеньян договорились прекратить враждебные действия в отношении друг друга.

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