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07:15 (мск), источник: © РИА Новости

Минометчики уничтожили под Авдеевкой группу украинских боевиков

ДОНЕЦК, 29 янв — РИА Новости. Расчеты российских 120-миллиметровых минометов 2Б11 и 152-миллиметровых орудий «Гиацинт» нанесли огневое поражение группе украинских боевиков на Авдеевском направлении, передает корреспондент РИА Новости.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Оператор российского разведывательного БПЛА обнаружил группу украинских пехотинцев. Разведчик передал артиллеристам координаты блиндажа, который заняли украинские боевики, после чего по укреплению противника был нанесен артиллерийский удар.

Накануне корреспондент РИА Новости сообщал, что российские военные ночью уничтожили на Авдеевском направлении диверсионно-разведывательную группу ВСУ.

Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на территории соседней республики. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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