В посольстве заявили, что россияне не пострадали при взрывах в Иране

«Внимательно анализируем сообщения СМИ о подобных инцидентах в других городах Ирана. Находимся в постоянном контакте с генконсульствами Российской Федерации в Реште и Исфахане, а также другими росорганизациями. Информации о пострадавших среди российских граждан не поступало. Все российские загранучреждения в Иране работают в штатном режиме», — отмечает посольство в своем Telegram-канале.
По сообщению дипмиссии, оно ориентируется на официальное заявление министерства обороны и поддержки вооруженных сил Ирана о том, что вечером 28 января около 23:30 была произведена атака с применением беспилотников на один из производственных объектов этого ведомства в городе Исфахане. Серьезных повреждений, равно как и человеческих жертв, нет. В результате работы системы ПВО один БПЛА был сбит, еще два аппарата перехвачены и уничтожены.