Встреча закатов и рассветов улучшает психическое здоровье К такому выводу пришли в Великобритании
Фоторепортажи
14Крещенские купания в России
22Прощание с Инной Чуриковой
Главное
Спецоперация на Украине
11:26 (мск), источник: © РИА Новости

В посольстве заявили, что россияне не пострадали при взрывах в Иране

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Информации о россиянах, пострадавших при взрывах в иранском Исфахане, не поступало, все российские загранучреждения работают в штатном режиме, сообщило посольство РФ в Иране.

«Внимательно анализируем сообщения СМИ о подобных инцидентах в других городах Ирана. Находимся в постоянном контакте с генконсульствами Российской Федерации в Реште и Исфахане, а также другими росорганизациями. Информации о пострадавших среди российских граждан не поступало. Все российские загранучреждения в Иране работают в штатном режиме», — отмечает посольство в своем Telegram-канале.

По сообщению дипмиссии, оно ориентируется на официальное заявление министерства обороны и поддержки вооруженных сил Ирана о том, что вечером 28 января около 23:30 была произведена атака с применением беспилотников на один из производственных объектов этого ведомства в городе Исфахане. Серьезных повреждений, равно как и человеческих жертв, нет. В результате работы системы ПВО один БПЛА был сбит, еще два аппарата перехвачены и уничтожены.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Вторая Украина. НАТО открыла новый фронт против России
В США заявили, что стратегическое решение Путина обрушило власть Зеленского
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта