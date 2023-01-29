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13:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Николай Дроздов попал в больницу с переломом восьми ребер

Бывший телеведущий программы «В мире животных», 85-летний ученый-зоолог Николай Дроздов попал в больницу с переломом восьми ребер после того, как неудачно упал на улице, когда возвращался с работы в МГУ.

Источник: РИА "Новости"

Сейчас он находится в палате интенсивной терапии, сообщил «Московскому комсомольцу» друг ученого, художник Константин Мирошник.

«Врачи зафиксировали у него переломы восьми ребер. Эту неделю было очень тяжко, Николая Николаевича мучили сильные боли. Ему постоянно колют обезболивающее, чтобы облегчить состояние. Он держится молодцом, не унывает», — сказал газете господин Мирошник.

По его словам, изначально господина Дроздова доставили в реанимацию, а на днях перевели в палату интенсивной терапии, в которую пускают только его дочь. Художник добавил, что врачи решили не накладывать гипс и ждут, когда ребра срастутся сами. Господина Дроздова выпишут через неделю, а полное восстановление, по прогнозам врачей, продлится два месяца, передает Константин Мирошник.

Эрдни Кагалтынов

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