Исследование: люди способны понять жесты обезьян в 50% случаев Пока что ученым не ясно, с чем именно это связано
Фоторепортажи
16Показаны самые забавные снимки дикой природы
14Крещенские купания в России
15:21 (мск), источник: ТАСС

Sky: на Украине заминировано более 40% территории

Согласно подсчетам экспертов, на которых ссылается телеканал, Украина является самой заминированной страной в мире.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

ЛОНДОН, 29 января. /ТАСС/. Свыше 40% всей территории Украины заминировано в результате боевых действий. Об этом в воскресенье сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на подсчеты экспертов.

По их сведениям, Украина является самой заминированной страной в мире. «Загрязнение [минами] огромно. Это даже нельзя сравнить с Сирией или Афганистаном», — заявила представитель неправительственной организации Mines Advisory Group Катерина Темплтон. Она отметила, что на Украине можно увидеть «противотанковые мины, противопехотные мины, мины-ловушки, неразорвавшиеся боеприпасы, кассетные боеприпасы».

Согласно данным Mines Advisory Group, с 24 февраля 2022 года по 10 января на Украине от мин пострадали по меньшей мере 611 человек. При этом с 2014 года по 2020 год в стране было зафиксировано 1,1 тыс. подобных инцидентов. В организации подчеркнули, что на разминирование украинской территории потребуются годы.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Этим объяснялось, почему машины, прибывающие в Ленинград, проваливались реже, чем те, что выезжали из города
Почему ВСУ бьют по объектам, которые не имеют никакого отношения к военнослужащим
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта