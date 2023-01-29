15:21 (мск), источник: ТАСС
Sky: на Украине заминировано более 40% территории
Согласно подсчетам экспертов, на которых ссылается телеканал, Украина является самой заминированной страной в мире.
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ЛОНДОН, 29 января. /ТАСС/. Свыше 40% всей территории Украины заминировано в результате боевых действий. Об этом в воскресенье сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на подсчеты экспертов.
По их сведениям, Украина является самой заминированной страной в мире. «Загрязнение [минами] огромно. Это даже нельзя сравнить с Сирией или Афганистаном», — заявила представитель неправительственной организации Mines Advisory Group Катерина Темплтон. Она отметила, что на Украине можно увидеть «противотанковые мины, противопехотные мины, мины-ловушки, неразорвавшиеся боеприпасы, кассетные боеприпасы».
Согласно данным Mines Advisory Group, с 24 февраля 2022 года по 10 января на Украине от мин пострадали по меньшей мере 611 человек. При этом с 2014 года по 2020 год в стране было зафиксировано 1,1 тыс. подобных инцидентов. В организации подчеркнули, что на разминирование украинской территории потребуются годы.