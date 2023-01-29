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14:47 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Краматорска

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В районе Краматорска российскими военными уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады противника, сообщили в воскресенье в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В районе города Краматорск Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевых бронированных машины, 14 автомобилей, две самоходных гаубицы “Акация”, две гаубицы Д-20 и Д-30 и две установки РСЗО “Ольха” и “Смерч”. Также уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки производства США Paladin и одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — сообщили в Минобороны.

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